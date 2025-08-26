У вівторок, 26 серпня на одному із перехресть Вінниці чоловік із пістолетом у руках оголошував хвилину мовчання. Про це повідомляє поліція Вінницької області.

Попередньо відомо, що близько 9:00 на перехресті вулиць Пирогова та Зодчих чоловік вийшов на проїжджу частину з пістолетом у руках. Він намагався зупинити автомобілі, які нехтували хвилиною мовчання.

Відео інциденту почало ширитись у мережі. Правоохоронці оперативно встановили особу чоловіка та доставили до відділку поліції.

За словами поліції, зброя, яку тримав у руках затриманий, виявилась іграшковим пістолетом.

Як повідомляє "Суспільне", чоловік має ментальні відхилення.