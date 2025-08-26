Киянам повернули вільний прохід до набережної Дніпра

У Дарницькому районі столиці демонтували огорожу та бетонні стіни, які обмежували вільний прохід до набережної Дніпра. Про це повідомили в Департаменті територіального контролю міста Києва.

Роботи виконали працівники комунального підприємства «Київблагоустрій» за дорученням Департаменту, щоб відновити право мешканців і гостей міста на безперешкодний доступ до прибережної зони.

Демонтаж провели на підставі рішення Верховного Суду, який погодився з аргументами Київської міської прокуратури. Суд остаточно підтвердив, що берегоукріплювальні споруди площею понад 2,3 тисячі кв. м, які приватне товариство намагалося оформити у власність, розташовані на земельній ділянці водного фонду площею понад 3,1 гектара. Вони належать територіальній громаді Києва та не можуть перебувати у приватній власності.

Раніше власники гідротехнічних споруд встановили паркани, ворота та шлагбауми, фактично обмеживши доступ до річки. Верховний Суд поставив у цій справі крапку — доступ до набережної має залишатися відкритим і безплатним для всіх.

«Набережна — це громадський простір, і вона повинна залишатися відкритою для людей. Якщо з’являються незаконні огорожі або інші перешкоди, ми діємо відповідно до закону. Такі рішення дозволяють відновити справедливість і забезпечити комфорт киян», — зазначив директор Департаменту територіального контролю міста Києва Михайло Буділов.

Виконання рішення суду дозволило відновити доступ до набережної. Відтепер кияни та гості столиці знову можуть безперешкодно користуватися цією територією для відпочинку та прогулянок.

Департамент територіального контролю міста Києва разом із КП «Київблагоустрій» і надалі забезпечуватимуть дотримання правил благоустрою столиці та реагуватимуть на спроби незаконного обмеження доступу до громадських просторів.