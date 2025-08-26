Стало відомо, де і коли пройде новий «Рамштайн»

Тридцяте засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться 9 вересня в Лондоні. Про це повідомив речник Міністерства оборони Німеччини в коментарі «Суспільному».

За словами речника, зустріч проведуть у фізичному форматі. Порядок денний засідання наразі не розголошується, оскільки тривають консультації щодо нього.

«Рамштайн» є координаційною платформою, яка об'єднує близько 50 країн світу для надання військової допомоги Україні. Попередня зустріч, що відбулася в липні, проходила в онлайн-форматі під головуванням Німеччини та Великої Британії.

