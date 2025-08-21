﻿
Полiтика

Зеленський розкрив деталі можливої дронової угоди зі США

Україна запропонувала Сполученим Штатам дронову угоду, яка дасть змогу виробляти близько 10 млн безпілотників щороку.

Про це під час зустрічі з журналістами 20 серпня заявив президент Володимир Зеленський.

Президент України зазначив, що вартість угоди становитиме $50 млрд, а її реалізація розрахована на п’ять років.

У межах програми передбачено виробництво 10 млн безпілотників щороку, тож загалом за період співпраці планується виготовити близько 50 млн дронів різних типів.

За словами Зеленського, програма створена як довгостроковий стратегічний проєкт і, ймовірно, повноцінно запрацює після завершення війни.

Йдеться не лише про постачання готових дронів, а й про спільне виробництво та розвиток нових технологій, що дасть змогу Україні стати одним із найбільших хабів безпілотної техніки у світі.

Окрім дронів, Україна представила план закупівлі американського озброєння на суму $90 млрд.

За словами президента, цей план передбачає ракетні комплекси, артилерію, системи ППО, авіацію та бронетехніку, які критично необхідні для оборони.

Вся ця зброя має стати частиною довгострокових гарантій безпеки для України.

Зеленський наголосив, що сума у $90 млрд є “справедливою та виправданою”, враховуючи масштаби потреб армії.

Раніше Financial Times повідомляли, що у межах домовленостей зі США Україна може отримати до $100 млрд на закупівлю американського озброєння, причому фінансування забезпечуватиметься коштом європейських союзників.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Володимир ЗеленськийдрониСША-Українаозброєння та техника
