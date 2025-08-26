Бельгія будує перший у світі штучний енергетичний острів (Відео)

Бельгія робить сміливий крок до енергетичної незалежності та стійкого майбутнього, розпочавши будівництво першого у світі штучного енергетичного острова. Проєкт, відомий як острів принцеси Єлизавети, розташований у Північному морі, за 45 кілометрів від узбережжя. Він має на меті кардинально змінити підхід до зберігання та передачі енергії, зібраної з масштабних вітрових електростанцій.

Центр зеленої енергетики для всієї Європи

Острів стане ключовим хабом для трьох нових вітропарків, що разом вироблятимуть до 3,5 гігават енергії. Це значно підвищить ефективність роботи всієї системи. Замість того, щоб кожна станція мала окремий кабель до берега, острів збиратиме всю енергію в одному місці та передаватиме її єдиною, потужнішою кабельною системою. Крім того, на острові електрику зі змінного струму перетворюватимуть на постійний, що дозволить транспортувати її на великі відстані без значних втрат.

У майбутньому острів принцеси Єлизавети буде з'єднаний підводними кабелями з Великою Британією (Nautilus) та Данією (Triton Link). Цей амбітний проєкт є частиною масштабної спільної енергетичної мережі Північного моря, яка, за прогнозами, до 2050 року зможе забезпечувати електроенергією до 300 мільйонів домогосподарств у Європі.

Інновації та виклики

Будівництво острова відбувається з використанням гігантських бетонних конструкцій, які занурюють у море та засипають піском, створюючи платформу площею шість гектарів. На ній розмістять гавань, вертолітний майданчик і підстанції. Острів буде майже повністю автономним, із мінімальною кількістю персоналу, а його безпеку забезпечуватимуть роботизовані системи, зокрема «собаки».

Попри інноваційність, проєкт стикнувся з серйозними викликами. Його початкова вартість у 2,5 мільярда євро зросла до 8 мільярдів. Однак, це не зупиняє роботи, завершення яких заплановано на 2028 рік. Завдяки цьому острову Бельгія та вся Європа зможуть прискорити процес відмови від природного газу та посилити свою енергетичну безпеку.