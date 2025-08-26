Деякі українці можуть залишитись без виплат: як уникнути призупинення допомоги

До 1 жовтня 2025 року одержувачі деяких соціальних виплат повинні пройти процедуру підтвердження особи. Якщо цього вчасно не зробити, виплати призупинять.

Чому можуть призупинити виплати? З липня 2025 року Пенсійний фонд України (ПФУ) взяв на себе адміністрування 39 видів соціальних виплат, які раніше нараховували органи соцзахисту. Щоб актуалізувати інформацію про отримувачів та запобігти шахрайству, для всіх отримувачів запровадили нову обов’язкову вимогу — пройти ідентифікацію.

Ідентифікація обов'язкова для тих, хто отримував соціальну допомогу з лютого 2022 року до червня 2025 року і проживав у зонах бойових дій або на тимчасово окупованих територіях. Це стосується таких виплат:

допомога одиноким матерям;

допомога малозабезпеченим родинам;

допомога по догляду за людьми з інвалідністю;

тимчасова допомога літнім людям без пенсії;

допомога особам з інвалідністю або тим, хто не має права на пенсію;

допомога дітям з інвалідністю та дорослим з інвалідністю з дитинства;

тимчасова допомога дітям, батьки яких не сплачують аліменти.

Як пройти ідентифікацію?

Пройти ідентифікацію можна декількома зручними способами:

Особисто: Зверніться до будь-якого сервісного центру ПФУ.

Онлайн: Пройдіть відеоідентифікацію через вебпортал ПФУ (portal.pfu.gov.ua) або в особистому кабінеті за допомогою електронного підпису чи Дія.Підпису. Щоб записатися на відеоідентифікацію, скористайтеся порталом або зателефонуйте до контакт-центру.

За кордоном: Процедуру можна пройти через консульство України.

Важливо: якщо ви не пройдете ідентифікацію до 1 жовтня 2025 року, виплати призупинять. Відновити їх можна буде лише після проходження процедури.

Мета цієї вимоги — оновити дані одержувачів і перевірити, що допомога надходить саме тим, хто її потребує. Це особливо важливо в умовах війни, коли багато людей змінили місце проживання або документи.

