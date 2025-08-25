Робота над гарантіями безпеки для України триває і є складною, – Келлог

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що дипломатична робота над гарантіями безпеки для України є дуже складною.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами після національного молитовного сніданку в Києві, передає Інтерфакс-Україна.

Кіт Келлог назвав Дональда Трампа президентом миру, який хоче припинити смерть та руйнування. Він також згадав зустріч глави Білого дому з кремлівським диктатором Путіним 15 серпня на Алясці, а також зустріч з лідерами європейських держав у Вашингтоні 18 серпня.

– Це цікавий час. Я думаю, ви читали і бачили, що відбувається на дипломатичному фронті. Це дуже важка робота… Ми дуже наполегливо працюємо над цим. Ви бачите, як швидко просувається процес. Ми сподіваємося досягти такого стану, коли в найближчому майбутньому отримаємо гарантії безпеки. Ця робота ще триває, – зауважив Келлог.

Спецпредставник США наголосив, що війна в Україні забрала дуже багато людських життів, а тому це треба припинити. Він висловив сподівання, що вже наступного року День Незалежності українці святкуватимуть без війни.

– Ви хочете довести це (війну, – Ред.) до кінця, до справедливого, розумного кінця в майбутньому. І сподіваюся, що через рік, у наступний День Незалежності, 35-та річницю України, наступний молитовний сніданок, може, відбудеться вже після цього. Все буде інакше, Україна буде іншою країною, коли ми будемо проводити його наступного разу, – сказав Кіт Келлог.

Він також наголосив на значних миротворчих зусиллях і самого Дональда Трампа, і президента Франції Еммануеля Макрона, і італійської прем’єрки Джорджії Мелоні, і президента Фінляндії Александра Стубба та британського прем’єра Кіра Стармера.

– Усі там розуміють важливість миру в цьому регіоні, у світі. Те, чого ми не хочемо, те, чого я не хочу. У мене четверо онуків. Я не хочу втягувати їх у ще одну війну, – сказав Келлог.

За словами президента України Володимира Зеленського, напрацювання щодо гарантій безпеки будуть готові найближчими днями.