Війна

Трамп хоче зупинити особистісний конфлікт, який нібито викликав війну в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив про наміри підтримувати країни Європи в наданні Україні гарантій безпеки та висловив переконання, що США не матиме від цього великих проблем.

"По-перше, Європа надасть їм (Україні. – Ред.) значні гарантії безпеки, і вони повинні це зробити, бо вони знаходяться поруч. Але ми будемо залучені з точки зору підтримки, ми будемо допомагати їм. І я думаю, що якщо ми досягнемо угоди, а я думаю, що ми досягнемо, але якщо ми досягнемо угоди, я не думаю, що у вас виникнуть великі проблеми. Але ми будемо підтримувати їх, бо я хочу перестати бачити, як людей вбивають", - сказав Трамп на пресконференції у понеділок.

Також Дональд Трамп розцінив війну між РФ та Україною як особистісний конфлікт та тим не менше заявив про намір його зупинити

"Росія та Україна - … це виявилось якимось великим особистим конфліктом, це одна з таких речей. Але ми це зрештою зупинимо, ми це теж зупинимо", - сказав Трамп на пресконференції.

 Автор: Богдан Моримух

