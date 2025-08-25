﻿
Технології

Дослідники розробили мозковий імплант, який навчився розпізнавати внутрішню мову людини

Дослідники розробили мозковий імплант, який навчився розпізнавати внутрішню мову людини

Вчені зі Стенфорда розробили мозковий імплант, який навчився розпізнавати внутрішню мову людини – слова й речення, які ми вимовляємо не вголос.

Розробка може стати проривом для людей, які через хвороби чи травми втратили здатність говорити. Дослідження опубліковане у журналі Cell.

Як працює імплант

Пристрій зчитує нейронні сигнали з моторної кори – частини мозку, що відповідає за рухи та мовлення. Коли учасники експерименту подумки вимовляли слова, імплант передавав сигнали на комп’ютер, де алгоритми штучного інтелекту перетворювали їх на текст.

У випробуваннях взяли участь четверо пацієнтів із бічним аміотрофічним склерозом та наслідками інсульту. Попри тяжкі порушення мовлення, система змогла відтворювати цілі речення з великого словника у 125 тисяч слів.

Точність у різних випадках сягала понад 70%. Пацієнти зазначили, що це набагато легше й зручніше, ніж намагатися вимовляти слова вголос.

Приватність під контролем

Одне з головних питань – чи може імплант випадково “читати” думки, які людина не хотіла б озвучувати. Дослідники перевірили це у завданнях на рахування й пам’ять і справді змогли частково розпізнати внутрішню мову.

Щоб уникнути таких ситуацій, вони створили систему захисту: інтерфейс активується лише після кодового слова, яке користувач подумки промовляє. У тестах цей механізм показав майже 99% точності.

До слова, мозкові імпланти можуть позбавити й проблем з ментальним станом. Так, у США чоловік, який понад 30 років страждав від тяжкої депресії, уперше відчув радість завдяки нейроімпланту, який стимулював різні ділянки мозку.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

дослідженняштучний інтелекттехнологіїмозокімплант
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

На навчаннях "Захід-2025" буде лише 2 тисячі російських солдат, - литовська розвідка
Свiт 25.08.2025 17:27:14
На навчаннях "Захід-2025" буде лише 2 тисячі російських солдат, - литовська розвідка
Читати
Німеччина збирається щорічно витрачати 9 мільярдів євро на підтримку України
Економіка 25.08.2025 16:56:27
Німеччина збирається щорічно витрачати 9 мільярдів євро на підтримку України
Читати
Залужний відмовився від розмови з Джей Ді Венсом, щоб засвідчити свою відданість Зеленському, - ЗМІ
Полiтика 25.08.2025 16:40:35
Залужний відмовився від розмови з Джей Ді Венсом, щоб засвідчити свою відданість Зеленському, - ЗМІ
Читати

Популярнi статтi