Залужний відмовився від розмови з Джей Ді Венсом, щоб засвідчити свою відданість Зеленському, - ЗМІ

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний відмовився від телефонної розмови з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, котрий хотів знайти альтернативу президентові України Володимиру Зеленському після лютневої сварки в Білому домі.

Про це пише Guardian, покликаючись на власні джерела.

За даними видання, Венс дзвонив Залужному на початку березня, через три дні після сварки із Зеленським, «обмірковуючи альтернативу проблемному Зеленському».

Як пише Guardian, команда Венса спробувала зв’язатися із Залужним різними дипломатичними та іншими каналами», однак український посол після консультації з керівником апарату Зеленського відмовився відповідати на дзвінок.

Одне із джерел видання, наближене до Залужного, розповіло, що це був «демонстративний вияв єдності», оскільки він розумів, що підтримка команди Дональда Трампа проти власного президента — не найкращий варіант.

«Багато його прихильників не розуміли, чому він це зробив. Але це була його принципова позиція: Україна зазнала приниження, і ми маємо бути єдиними», — пояснив співрозмовник видання.

28 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, щоб уперше зустрітися з американським президентом Дональдом Трампом у Білому домі. Очікувалося, що Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини.

Проте певної миті на зустрічі між Зеленським, Трампом й віцепрезидентом Джей Ді Венсом виникла суперечка щодо російсько-української війни.

Венс заявив, що війну між росією та Україною потрібно врегулювати за допомогою дипломатії. У відповідь український президент заявив, що вже підписував угоду з путіним у присутності президента Франції та канцлера Німеччини.

Зеленський також заявив, що в разі підписання поганої угоди між рф і Україною Сполучені Штати «відчують це». Венс і Трамп обурилися й відповіли, що їм «буде чудово», а також додали, що Зеленський не має права нав’язувати свою думку.

Президент України достроково залишив Білий дім, а угоду про корисні копалини не підписали. Після цього Трамп написав, що Зеленський «не готовий до миру», але додав, що він «може повернутися», коли змінить свою думку.

Тим часом низка світових лідерів стали на бік Зеленського. Серед них — президент Франції Емманюель Макрон та премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск.

Популярнi статтi