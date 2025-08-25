Китай не планує направляти миротворців в Україну

Представник МЗС КНР Го Цзякунь спростував повідомлення ЗМІ про нібито готовність Китаю до участі у можливому міжнародному миротворчому контингенті в Україні.

"У відповідь на прохання прокоментувати повідомлення німецької газети Die Welt про те, що дипломатичні представники ЄС повідомляли про висловлення КНР готовності брати участь у можливих "міжнародних миротворчих силах" в Україні, речник МЗС КНР Го Цзякунь сказав у понеділок, що такі повідомлення не відповідають дійсності, а позиція Китаю щодо "української кризи" послідовна та прозора", - повідомляє Global Times.



Раніше Die Welt із посиланням на джерела в ЄС писала про готовність КНР взяти участь у розгортанні миротворчих сил в Україні. Китай подав сигнал про готовність взяти участь у миротворчій місії в Україні. Про це Die Welt заявили дипломати ЄС у неділю, посилаючись на джерела в китайських урядових колах. Однак вони наголосили, що уряд у Пекіні піде на це лише в тому разі, "якщо миротворчі сили будуть розгорнуті на основі мандата ООН.

Нагадаємо гарантії безпеки України мають забезпечувати чотири країни.