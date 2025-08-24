﻿
Культура

Майкл Джексон заробив $600 мільйонів у 2024 році — більше, ніж будь-яка жива знаменитість

Майкл Джексон заробив $600 мільйонів у 2024 році — більше, ніж будь-яка жива знаменитість

Минуло вже 15 років від дня смерті Майкла Джексона, однак його спадщина продовжує приносити рекордні прибутки. У 2024 році "король поп-музики" заробив $600 мільйонів, перевершивши всіх живих зірок планети.

Основним джерелом доходу стала грандіозна угода з компанією Sony, яка придбала половину музичного каталогу Джексона за $1,2–1,5 мільярда. Додаткові прибутки забезпечили роялті від стрімінгів, ліцензії та права на майбутній біографічний фільм "MJ".

Для порівняння, рекордне турне Taylor Swift "Eras Tour" принесло близько $400 мільйонів, Dwayne Johnson заробив $88 мільйонів, а Tom Cruise — лише $25 мільйонів. Навіть легендарні постаті шоу-бізнесу не змогли конкурувати зі спадщиною Джексона: статки Freddie Mercury зросли на $250 мільйонів, а Elvis Presley — на $50 мільйонів.

Загалом від 2009 року спадщина Майкла Джексона згенерувала понад $3,2 мільярда, що підтверджує його незгасний вплив і світову любов до його музики.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

грошіМайкл ДжексонНовини шоу-бізнесазнаменитостіприбутки
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Вибух знищив окупантів, що брали участь у скоєнні воєнних злочинів у місті Буча
Надзвичайні події 23.08.2025 14:00:17
Вибух знищив окупантів, що брали участь у скоєнні воєнних злочинів у місті Буча
Читати
За два з половиною роки населення України скоротилося щонайменше на 10 мільйонів
Суспiльство 23.08.2025 13:47:39
За два з половиною роки населення України скоротилося щонайменше на 10 мільйонів
Читати
Зеленський готовий обговорювати територіальні питання під час зустрічі з Путіним
Полiтика 23.08.2025 13:10:43
Зеленський готовий обговорювати територіальні питання під час зустрічі з Путіним
Читати

Популярнi статтi