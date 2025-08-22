Польські силовики депортували українку і навіть не дали їй час, щоб зібрати речі

Польща вже почала депортувати тих українців, яких затримали після концерту Макса Коржа у Варшаві. Одна з депортованих дівчат розповіла, що польські правоохоронці навіть не дали зібрати речей.

Про це пише Gazeta Wyborcha.

Так, однією із депортованих виявилася 18-річна Ангеліна, яка приїхала до Польщі в лютому 2022 року відразу після початку повномасштабного вторгнення росії на Україну.

Як пише видання, у Польщі вона «почала все з нуля»: тут вона оселилася з бабусею в містечку Прушкув, що поблизу Варшави, навчалася в професійно-технічному училищі й працювала в інтернет-магазині.

Однак після концерту Макса Коржа у Варшаві її, як і інших 57 затриманих громадян України, тепер депортують із країни за звинуваченням у хуліганстві.

«Я ніколи не уявляла, що похід на концерт закінчиться для мене так драматично. За мною прийшли о 6-й годині ранку. Мені навіть не дозволили взяти речі. Мене забрали та депортували до України. Також на п’ять років заборонили в'їзд до Шенгенської зони», — розповіла дівчина.

Вона також розповіла, за що її затримали. За словами дівчини, перед концертом вона побачила, як люди почали стрибати з трибун на поле стадіону. Тож вона також стрибнула, заявивши, що це було «імпульсивним рішенням». Після цього її затримала охорона, а згодом її тримали в камері у приміщенні підвалу стадіону, де відбувався концерт.

Ангеліна також каже, що її оштрафували на 2 тисячі злотих, хоча, за її словами, вона «нічого поганого не зробила».

Концерт репера відбувся 9 серпня на Національному стадіоні міста. У соцмережах зʼявилися відео, на яких видно агресивно налаштованих фанатів співака, що перестрибують огорожі, щоб потрапити з трибун на стадіон. Крім того, відвідувачі концерту вступали в бійки з охоронцями та стюардами, а також запалювали фаєри.

А один із шанувальників репера розгорнув на концерті прапор Української повстанської армії (УПА) з тризубом. Після цього в поліції зазначили, що на концерті були різні прапори та символіка.

Правоохоронці зібрали всі докази та скерували їх до прокуратури для отримання юридичної та кримінальної оцінки та визначення, чи було скоєно злочин. Тим часом один із відвідувачів концерту, який нібито і приніс прапор УПА, перепросив за це.

Загалом під час концерту поліція затримала 109 людей за численні правопорушення та злочини, зокрема, йдеться про зберігання наркотиків, напад на охоронців, зберігання та пронесення піротехніки, а також незаконне проникнення. Пів сотні людей оштрафували на загальну суму 11 450 злотих.

Згодом прем’єр-міністр Дональд Туск також оголосив, що 63 відвідувачам концерту наказали виїхати з країни. Серед них — 57 українців та 6 білорусів.