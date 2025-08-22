﻿
Російські нелюди здійснили серію обстрілів Костянтинівки

Одна людина отримала поранення внаслідок російського обстрілу Костянтинівки.

"З початку доби 22 серпня російські нелюди здійснили серію обстрілів міста Костянтинівка. Атаки відбувалися протягом кількох годин та призвели до значних руйнувань цивільної інфраструктури. Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження приватних і багатоквартирних житлових будинків, магазину, будівлі "Укрпошти" та газопроводу. Одна цивільна особа отримала поранення", - сказав начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

Загарбники били ударними FPV-дронами та застосували авіабомби типу ФАБ-250.

Він закликав мешканців виїжджати з небезпечної території.

"Життя і здоров’я кожного з нас – понад усе. З питань евакуації звертайтеся за телефонами гарячої лінії: 050 567 88 87, 093 420 18 83", – повідомив Горбунов.

