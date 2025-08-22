Румунія підтримає безпеку України інфраструктурою

Прем’єр-міністр Румунії Іліє Боложан заявив, що країна готова надати свої військові бази союзникам по НАТО для підтримки гарантій безпеки України. За словами Боложана, Румунія не планує відправляти свої війська на територію України, проте її аеродроми можуть використовуватися силами НАТО, включаючи США. На румунських базах вже ведеться повітряне патрулювання та проходять спільні навчання з альянсом, повідомляє Calea Europeana.

Міністерство оборони країни уточнило, що Румунія братиме участь у всіх рішеннях союзників щодо гарантій безпеки для України, а її авіаційна інфраструктура є ключовим елементом східного флангу НАТО.

Раніше повідомлялось, що європейські країни закликали США розмістити у Румунії винищувачі F-35 в рамках гарантій безпеки для України. Наразі в країні будується найбільша авіабаза НАТО в Європі, яка повинна стримувати потенційні загрози з боку Росії.

Як повідомляло ForUa, у Вашингтоні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з Трампом та світовими лідерами США. Центральною темою перемовин були гарантії безпеки для України.