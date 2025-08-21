У неділю, 24 серпня, українці за кордоном вийдуть на центральні вулиці міст, щоб утворити живі ланцюги на знак єдності та солідарності з Україною. Ця всесвітня акція, присвячена Дню Незалежності, має на меті привернути увагу світу до України та підтримати країну в цей важливий день, інформує ForUА.

Ініціативна група українців створила сайт freeworldgathering.com, де кожен може знайти своє місто на карті, відмітити місце, де стоятиме, та приєднатися до ланцюга. Завдяки цій платформі, інші учасники можуть легко знайти один одного й продовжити ланцюг.

Кожен охочий може стати координатором акції у своєму місті. На сайті є детальні інструкції для організаторів.

Святкування за кордоном: від Торонто до Берліна

Окрім "Ланцюга Єдності", до Дня Незалежності України заплановано низку інших заходів у різних країнах:

23 серпня велике святкування відбудеться в Торонто (Канада).

24 серпня святкові заходи пройдуть у двох містах Данії: Копенгагені та Орхусі .

Акції також заплановано в Ніцці (Франція), Стокгольмі (Швеція), Варшаві, Кракові (Польща), Цетінє (Чорногорія) та Ризі (Латвія).

У Берліні вулицями пронесуть 20-метрову вишиванку

ГО Chervona Kalyna Berlin e.V. візьме участь у святковій ході в Берліні та пронесе 20-метрову символічну вишиванку, яку активісти створили власноруч цієї весни.

Організатори закликають українців у Німеччині приєднатися до колони у вишитих сорочках. «Одягаймо вишиванки, йдемо пліч-о-пліч і разом продемонструємо світові нашу культуру, незламний дух та любов до України», — зазначають вони.

Хода відбудеться 24 серпня. Колона рушить о 16:00 від Blaue Kirche на Брайтшайдплац і завершиться о 18:00 біля Бранденбурзьких воріт. Громадські організації йтимуть окремими колонами.