КП «Київпастранс», основний оператор громадського транспорту столиці, стикнувся з серйозним дефіцитом кадрів. Підприємство публічно заявило про критичну ситуацію, пов'язану з нестачею працівників, яка може вплинути на стабільність роботи міського транспорту.

За офіційною інформацією, наразі відкрито 132 вакансії. Ця проблема охоплює широкий спектр спеціальностей — від водіїв та слюсарів до інженерів і бухгалтерів, інформує ForUА.

Дефіцит персоналу за напрямками:

Автобусні парки: Найбільша нестача відчувається в Автобусному парку №8 , де відкрито понад 20 вакансій. Крім того, парки №5, №6 та №2 гостро потребують водіїв, малярів, механіків та електрогазозварників.

Тролейбусні депо: Хоча тут вакансій менше, ситуація також напружена. У депо №1 шукають токарів, водіїв та слюсарів. Депо №2 та №3 впровадили систему безкоштовного навчання, приймаючи на роботу навіть учнів, щоб підготувати кваліфікованих спеціалістів.

Причини та шляхи вирішення

Керівництво «Київпастрансу» пов'язує дефіцит кадрів із кількома ключовими факторами: мобілізацією, низьким рівнем заробітних плат та застарілою інфраструктурою.

Для подолання кадрової кризи підприємство активізувало освітні програми. Так, з серпня стартували 12-тижневі курси для навчання водіїв тролейбусів. Завдяки цій ініціативі вже підготовлено понад 150 фахівців, і набір нових груп триває. Очікується, що восени буде оголошено черговий набір на навчання.

Хоча підприємство докладає зусиль для заповнення вакансій, ситуація залишається складною. Від стабільності його роботи залежить щоденне переміщення мільйонів киян, тому ефективне та швидке вирішення проблеми є вкрай важливим для міста.

Раніше стало відомо, що київські чиновники переплатили 160 млн гривень за непотрібні вагони метро.