Здоров'я

Мозковий імплант допоміг пацієнту подолати 30-річну депресію

Чоловік, який понад 30 років страждав від тяжкої депресії, уперше за десятиліття відчув радість завдяки нейроімпланту, який стимулював різні ділянки мозку.

Пристрій, який порівнюють з кардіостимулятором для мозку, значно полегшив стан чоловіка з важкою депресією, пише New Scientist.

44-річного пацієнта вперше госпіталізували з депресією ще у 13 років. Він випробував 20 різних методів лікування, зокрема антидепресанти, психотерапію та електросудомну терапію, однак результату не було. Чоловік пережив три спроби самогубства.

Дослідники провели 40-хвилинне МРТ-сканування мозку, щоб визначити ділянки, пов’язані з депресією. Виявилося, що мережа виразності у нього була у 4 рази активніша за норму, що посилювало симптоми.

Хірурги імплантували чотири групи електродів у різні частини мозку. Спочатку стимуляцію проводили зовні — слабкі електричні імпульси викликали у чоловіка сльози радості, відчуття спокою та концентрації.

Пізніше електроди під’єднали до двох маленьких батарей, імплантованих під шкіру біля ключиці.

Через 7 тижнів після операції у пацієнта зникли суїцидальні думки. Через 9 місяців настав стан повної ремісії, підтверджений за шкалою Гамільтона. Поліпшення триває вже понад 2,5 року.

— Він уперше за багато років відчув радість, — зазначив фахівець з університету Міннесоти.

Науковці планують провести масштабне клінічне дослідження, щоби перевірити ефективність і безпечність методу на групі пацієнтів.

Випробування можуть розпочатися впродовж найближчих двох років.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

лікуваннядепресіямозокНовини медицини
