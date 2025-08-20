У Лас-Вегасі самозванець видав себе за Джастіна Бібера

У США сталася гучна історія за участі двійника канадського попспівака Джастіна Бібера.

Чоловік видав себе за зірку, завітавши до престижного нічного клубу в Лас-Вегасі, де залишив після себе чималий барний рахунок.

Інцидент стався у п’ятизірковому Wynn Las Vegas під час виступу діджея Gryffin у клубі XS. Організаторам повідомили, що 31-річний артист нібито приїхав у місто і хоче зробити сюрприз для гостей. У результаті діджей запросив “Бібера” до себе у кабінку.

На відео, що з’явилося у соцмережах, чоловік в татуюваннях та короткою стрижкою, без сорочки, у темних окулярах і джинсах заниженої посадки виконав хіт 2015 року Sorry. Публіка не одразу зрозуміла, що перед ними – не справжня зірка.

“Зіркою” виявився 29-річний Ділан Дескло з Франції. Він виконав кілька композицій Бібера, перш ніж персонал клубу розпізнав обман і вивів його зі сцени. За словами діджея Gryffin, через темний зал і гучну музику обман виявити було непросто.

Що відомо про двійника Джастіна Бібера

Ділан Дескло вже кілька років видає себе за канадського співака. Він зробив подібні татуювання та зачіску, щоби бути максимально схожим. Торік двійник навіть привернув увагу дружини артиста Гейлі Бібер. Побачивши відео з ним у поїзді у Франції, вона написала, що це “її лякає”.

Разом зі своєю “командою охоронців” Дескло під час “концерту” замовляв напої та розваги, через що барний рахунок сягнув майже $10 тис. Утім, його врешті довелося сплатити.

У нічному клубі заявили, що самозванець діяв за заздалегідь продуманим сценарієм.

– Після складної багатоступеневої афери йому та його “команді” вдалося отримати доступ до сцени XS. Тільки-но помилку було виявлено, його видалили з території й заборонили подальший вхід, – повідомили представники закладу.

Там часом справжній Джастін Бібер нещодавно також здивував своїх шанувальників раптовим релізом нового альбому Swag, у якому заспівав про кризу в шлюбі.