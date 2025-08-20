Росіяни морочать голову Трампу стосовно зустрічі Путіна та Зеленського

Глава МЗС РФ Сєргєй Лавров заявив, що Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом запропонував підвищити рівень голів делегацій на переговорах між Україною і Росією.

Про це інформує Європейська правда.

За словами Лаврова, Путін "вніс пропозицію не просто продовжити ці переговори, а й подумати про те, щоб підвищити рівень голів делегацій". Водночас Лавров не сказав, що йдеться про підвищення до рівня лідерів держав.

"І це якраз вписується в нашу пропозицію про те, щоб в рамках цього процесу окремий блок був присвячений розгляду політичних аспектів врегулювання, поряд з військовими та гуманітарними", – зазначив російський міністр.

Він додав, що "ця ідея була позитивно сприйнята президентом Трампом".

Раніше ту саму думку висловив помічник очільника Кремля Юрій Ушаков, який сказав, що Путін та Трамп обговорили ідею "підвищення рівня представників" на переговорах щодо російсько-української війни. Ушаков не уточнив, що саме він має на увазі під підвищенням рівня зустрічей, і не згадав про можливість зустрічі лідерів.

Натомість речниця Білого дому Керолайн Левітт стверджувала, що Путін погодився на двосторонню зустріч із Володимиром Зеленським.

Як повідомляв ForUA, Лавров наголошував, що будь-які контакти за участи перших осіб потрібно готувати дуже ретельно.

Крім того, Лавров додав, що без "поваги до безпеки Росії та повною мірою прав росіян в Україні" про жодні довгострокові домовленості не може бути й мови.