Надзвичайні події

Росіяни обстріляли цивільних жителів Костянтинівки з РСЗВ "Смерч"

Російські війська завдали удару по ринку в Костянтинівці та житловому сектору. Загинули троє людей, четверо дістали поранення.

Про це повідомляє прокуратура Донецькі області.

"20 серпня окупаційні війська обстріляли прифронтову Костянтинівку. Для ураження населеного пункту ворог застосував РСЗВ "Смерч". Влучання відбулись по житловому сектору та місцевому ринку", — йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, внаслідок обстрілу загинули дві жінки віком 40 та 69 років і 32-річний чоловік. Ще четверо цивільних дістали мінно-вибухові травми та осколкові поранення.

Росіяни запустили по місту 8 ракет. Пошкоджено 15 торгових павільйонів, 8 приватних будинків, 6 багатоповерхівок, крамниця, 2 автівки та лінію електропередач.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

КостянтинівкаСмерчвоєнний злочинРСЗВ "Смерч"
