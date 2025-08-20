Ситуація на фронті: Сили оборони відбили всі штурми ворога

Минулої доби, 19 серпня, українські війська зафіксували 175 бойових зіткнень з російськими загарбниками, повідомляє Генштаб ЗСУ. Найбільше активних дій зафіксовано на Покровському напрямку – 50 штурмів відбито українськими захисниками.

Росія завдала по позиціях українських військ та населених пунктах 4 ракетних і 82 авіаційних ударів, використавши 10 ракет і 153 керовані авіабомби. Крім того, противник здійснив 5611 обстрілів, у тому числі 66 – із реактивних систем залпового вогню, та застосував 5610 дронів-камікадзе. Ударів зазнали міста у Чернігівській, Сумській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

В той же час ЗСУ завдали ударів по 9 районах скупчення ворога, знищили 2 артилерійські системи та інші важливі об’єкти.

На різних напрямках ЗСУ відбили штурми та атакували ворога:

Південно-Слобожанський: 5 атак у Вовчанську та Кам’янці;

Куп’янський: 6 штурмів у районах Кіндрашівки, Синьківки, Загризового та Степової Новоселівки;

Лиманський: 33 атаки ворога, який намагався просунутися у Зелений Долині, Колодязях, Мирному, Торському, Ямполі та Григорівці;

Покровський: 50 штурмів відбито у Володимирівці, Маяку, Никанорівці, Новоекономічному, Червоному Лимані, Родинському, Промені, Гродівці, Лисівці, Звіровому, Удачному, Новомиколаївці, Горіховому та Новоукраїнці;

Новопавлівський: відбито 28 спроб ворога прорвати оборону;

Придніпровський: 4 боєзіткнення;

Торецький: 10 атак у Торецьку, Щербинівці, Яблунівці та Полтавці;

Сіверський, Краматорський, Північно-Слобожанський та Курський напрямки: відбито всі штурми.

Українські війська продовжують контролювати ситуацію та завдавати втрат окупантам, відбиваючи їхні атаки по всьому фронту.

