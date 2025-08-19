Військове керівництво НАТО у середу обговорять ситуацію в Україні

Військові лідери НАТО планує провести зустріч у середу, 20 серпня щоб обговорити ситуацію в Україні та визначити подальші кроки. Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на джерела у США та НАТО.

Анонімне джерело повідомило виданню, що очільник Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн планує взяти участь у засіданні у форматі онлайн-зустрічі. У Пентагоні офіційно не підтверджували інформацію.

Як зазначає поінформоване джерело, зустріч скликав голова військового комітету НАТО.

Неназваний посадовець НАТО уточнив виданню, що верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил альянсу Алексус Гринкевич поінформує керівників оборонних відомств про результати зустрічі на Алясці, яка минулого тижня відбулася між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним.

ForUA нагадує, президент Європейської ради Антоніу Кошта провів засідання Євроради, присвячене підсумкам переговорів української команди з європейськими колегами після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Зеленський обговорив із Коштою результати засідання Євроради та подальші спільні дії.