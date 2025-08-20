Роману між Кеті Перрі та Джастіном Трюдо не сталося

Чутки про роман між попзіркою Кеті Перрі та колишнім прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо виявилися перебільшенням.

Інсайдери підтверджують, що попри спільну вечерю в Монреалі та появу політика на концерті співачки, їхній зв’язок не переріс у стосунки.

За словами близьких до артистки джерел, зустріч у ресторані Le Violon 28 липня була “просто вечерею”, повідомляє Daily Mail.

– Кеті не розповідала друзям, що це щось більше. Вона відкрита людина, і якби йшлося про роман, вона б не приховувала, – зазначило джерело.

Після вечері, яка викликала хвилю обговорень у пресі, Трюдо разом із донькою Еллою-Грейс відвідав концерт Перрі в Монреалі.

Політик сидів на відкритих трибунах біля сцени, де його легко могли побачити фанати. Він підспівував і танцював під хіти Firework та Dark Horse. Однак, як стверджують обізнані співрозмовники, про серйозні романтичні наміри між Кеті та Джастіном не йшлося.

– Вона не готова до нових стосунків після розриву з Орландо Блумом. Зараз головне – її власне відновлення, – зазначають джерела.

За інформацією інсайдерів, у липні Кеті Перрі та Джастін Трюдо активно листувалися, однак останні два тижні їхнє спілкування значно зменшилося.

ForUA нагадує, не так давно Кеті Перрі офіційно розійшлася із зіркою "Володаря перснів" Орландо Блумом, з яким виховує доньку. Джастін Трюдо також не в стосунках – він розлучився з дружиною Софі у 2023 році після 18 років шлюбу.