В окупованому Криму біля Євпаторії знищена російська РЛС

У тимчасово окупованому Криму в районі населеного пункту Хуторок під Євпаторією зазнала ураження російська радіолокаційна станція. Атака на РЛС відбулася між 6 і 11 серпня.

Про це повідомив Телеграм-канал "Крымский ветер".

«У результаті атаки, ймовірно, дронами була вражена дорога РЛС "Каста-2Е2"», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на це вказує ряд факторів.

"Дана станція стояла на цій позиції (45.258430, 33.152500) до самого удару, після зафіксовано пожежу поруч і накритий сіткою об'єкт, що має ідентичні розміри і вигляд, як вищезгадана РЛС. Також, за інформацією джерел, дана станція перестала фіксуватися після атаки", - зазначили в Телеграм-каналі.