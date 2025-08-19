Кім Чен Ин хоче збільшити ядерний потенціал КНДР

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про необхідність швидкого нарощування ядерного арсеналу країни. Ця заява пролунала як відповідь на спільні військові навчання США та Південної Кореї, що стартували 18 серпня. За словами Кіма, ці маневри є «актом ворожості» і свідченням агресивних намірів щодо КНДР. Про це повідомляє державне інформаційне агентство KCNA.

Виступаючи під час інспекції нового есмінця ВМС Північної Кореї «Чхве Хьон», Кім Чен Ин наголосив, що ситуація з безпекою в регіоні стає все більш загрозливою. На його думку, це вимагає кардинальних змін у військовій стратегії країни, включаючи «швидке нарощування нашого ядерного арсеналу».

Лідер КНДР назвав щорічні військові навчання «Щит свободи Ульчі» між США та Південною Кореєю прикладом ворожої політики, спрямованої на розпалювання конфлікту. Кім також зазначив, що Вашингтон і Сеул планують додати ядерний компонент до своїх маневрів, що, на його думку, ще більше загострює ситуацію.

Окремо Кім Чен Ин звернув увагу на зростання важливості військово-морських сил країни для майбутніх ядерних сил Північної Кореї.

«Вселяти страх у ворогів»

«Найнадійніший і найстійкіший спосіб… – це вселяти страх у ворогів нашої країни», – зазначив Кім, підкресливши, що цей підхід залишатиметься незмінним.

За даними американських аналітичних центрів, наразі Північна Корея має близько 50 ядерних боєголовок і може виробляти до 90, використовуючи збагачений уран та плутоній.

Раніше стало відомо, що КНДР стала головним постачальником боєприпасів для РФ.