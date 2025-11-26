﻿
У DOT-Chain Defence з’явилися перехоплювачі: підрозділи зможуть замовляти їх напряму

Міністерство оборони України розширило перелік доступних засобів у маркетплейсі оборонних закупівель DOT-Chain Defence, додавши до системи дрони-перехоплювачі. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

За його словами, ці спеціалізовані безпілотники призначені для протидії ворожим розвідувальним та ударним БпЛА й мають підсилити протиповітряну оборону на тактичному рівні.

Шмигаль зазначив, що завдяки системі підрозділи тепер можуть напряму та за державні кошти обирати й замовляти необхідні їм засоби без додаткових погоджень. «Це принцип автономії та довіри», — додав міністр.

У маркетплейсі вже представлені дрони-перехоплювачі трьох українських виробників, і ще троє мають бути законтрактовані найближчим часом.

