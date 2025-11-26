Умєров був на допиті в НАБУ й відповів на запитання слідства, - ЗМІ

Секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова викликали до Національного антикорупційного бюро для надання свідчень по «справі Міндіча».

Про це повідомили у пресслужбі секретаря РНБО у коментарі «Українській правді».

Там зазначили, що 25 листопада Умєрова викликали до НАБУ у статусі свідка для свідчень у кримінальному провадженні, відкритому за фактом втручання в діяльність державного діяча.

«Розмова була конструктивною. Рустем Умєров відповів на всі запитання слідства в межах процесуального законодавства», — заявили там.

Нагадаємо, прокурор САП під час судового засідання у справі про корупцію в енергетичній сфері заявив, що підозрюваний бізнесмен Тимур Міндіч мав вплив на тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова.

Умєров підтвердив, що мав зустріч із бізнесменом Міндічем у період, коли очолював Міноборони, але відкидає заяви про вплив на нього.

Громадська антикорупційна рада при Міноборони заявила, що Міндіч намагався натиснути на Умєрова, аби той підтримав придбання бронежилетів у конкретної компанії — «Мілікон ЮА».