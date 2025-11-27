﻿
Війна

Справедливе поповнення бригад: Зеленський доручив Генштабу переглянути розподіл особового складу

Президент Володимир Зеленський у середу, 26 листопада, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, ключовим питанням якого став перегляд системи розподілу особового складу між бойовими бригадами.

Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому зверненні. За його словами, необхідність обговорити це питання виникла після отримання відповідних запитів під час його поїздок до фронтових районів.

"Один із таких запитів – справедливий розподіл особового складу між бригадами. Поповнення бригад людьми має бути переглянуто, безумовно. Про це говорять майже в кожній бойовій бригаді", – наголосив Зеленський.

Президент доручив опрацювати це питання начальнику Генерального штабу Андрію Гнатову спільно із заступником керівника Офісу Президента Павлом Палісою, який є досвідченим військовим.

Зеленський не розкрив деталі запланованих змін, але зазначив, що військові командування мають найближчим часом підготувати проєкти рішень.

Крім кадрових питань, на Ставці також обговорювалося посилення протиповітряної оборони. Зокрема, учасники засідання "оновили потреби" та погодили збільшення виробництва систем ППО малого та середнього радіусу дії.

"Завдання по виробництву мають бути виконані вчасно, персональна відповідальність за це на всіх рівнях", – підсумував президент.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ставкафронтЗеленський
