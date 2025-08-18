Трамп Зеленському: Штати братимуть учать у гарантуванні безпеки України, про це він говоритиме з європейськими лідерами

Президент США Дональд Трамп каже, що війна має закінчитися, за його словами, цього хоче також російський очільник Володимир Путін.

Про це глава Білого дому заявив у понеділок під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Вашингтоні.

«Війна має закінчитися, коли вона закінчиться, я вам не скажу, але вона має закінчитися, і Володимир Путін хоче, аби вона закінчилася», - сказав він, повідомляє Укрінформ.

Трамп охарактеризував зустріч із Путіним як вдалу. «Думаю, що є ймовірність, що з цього щось вийде. І сьогоднішня зустріч дуже важлива», – сказав він, додавши, що у переговорах братимуть участь «сім дуже впливових лідерів з Європи».

Гинуть люди, і ми хочемо це зупинити, зазначив президент США. «Тому я б не сказав, що це кінець шляху. Ні, я думаю, у нас є хороші шанси зробити це», – зауважив він.

За словами Трампа, «мільйони людей загинули, але минулого тижня чомусь загинуло багато людей, велика кількість солдатів, як з того, так і з другого боку».

Президент США вкотре повторив, що це не його війна. «Це війна Джо Байдена. Саме він багато в чому причетний до того, що сталося, і ми хочемо, щоб це закінчилося», – сказав Трамп.

«Ми хотіли, щоб все закінчилося добре для всіх», – додав він.

За словами Трампа, США співпрацюватимуть з Росією та Україною.

Відповідаючи на запитання, як Штати братимуть учать у гарантуванні безпеки України, Трамп сказав, що про це говоритиме з європейськими лідерами.

«Ми повідомимо вам, можливо, пізніше сьогодні… – зазначив він. – Усі вони будуть задіяні, але коли справа доходить до безпеки, потрібна велика допомога. Допомоги буде багато. Усе буде гаразд. Вони - перша лінія оборони, тому що вони там, вони - Європа, але й ми будемо задіяні».

Як повідомляв ForUA, президент Володимир Зеленський заявив президенту США Дональду Трампу, що сподівається на те, що американські та європейські лідери допоможуть знайти дипломатичний шлях завершення війни і очікує на тристоронню зустріч лідерів України, США та Росії.