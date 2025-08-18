﻿
Суспiльство

Діти зазнали тиску та переслідувань: з російської окупації повернули ще 12 українських дітей

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив про повернення додому ще 12 дітей, які роками жили під російською окупацією. 

Про це він написав у себе в Telegram, повідомляє Офіс Президента.

За словами Єрмака, ці діти в окупації зазнали тиску та переслідувань – окупанти вривалися до їхніх домівок з обшуками, їх примушували ходити у російські школи та оформлювати паспорти РФ, а також – погрожували примусовим призовом чи розлученням із батьками. 

– Дехто із дітей ставав свідком жорстоких катувань рідних або сам стикався з приниженням і страхом щодня. Сьогодні ці діти нарешті у безпеці у вільній Україні, – зазначив керівник Офісу Президента. 

Він додав, що усі повернені діти проходять реабілітацію та отримують психологічну допомогу. 

Також їм відновлюють документи, щоб надати можливість продовжити навчання й будувати плани на майбутнє. 

Керівник ОП наголосив, що команда виконує завдання президента Володимира Зеленського – повернути повинні всіх викрадених з України дітей. 

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

дітивійна в Україніагресія рфокупаціяАндрій Єрмак
