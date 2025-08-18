﻿
Війна

Володимир Зеленський: Путін продовжуватиме вбивати, щоб чинити тиск на Україну та Європу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що президент Росії Володимир Путін буде показово вбивати людей, щоб продовжувати тиснути на Україну та Європу, а також принизити дипломатичні зусилля. Про це Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

Зеленський наголосив, що саме тому Україна так гостро потребує допомоги для припинення вбивств. "Саме тому потрібні надійні гарантії безпеки", — сказав він.

Президент підкреслив, що Росія не повинна отримати жодної винагороди за розв’язану нею війну. За його словами, війну необхідно завершувати, і почути слово "стоп" повинна саме Москва.

Нагадаймо, сьогодні у Харкові внаслідок ранкового ворожого удару загинула сім’я з двома дітьми.

 Автор: Галина Роюк

