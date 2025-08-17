﻿
Війна

Російського генерала залишили без деяких кінцівок

Російського генерала залишили без деяких кінцівок

У ніч з 16 на 17 серпня 2025 року українські підрозділи завдали вогневого ураження по колоні противника на трасі Рильськ - Хомутовка Курської області  і поранень зазнав генерал-лейтенант Еседулла Абачев - заступник командувача угруповання військ "Север" ЗС, інформує офіційний сайт Головного управління розвідки Міноборони України.

"Літаком військово-транспортної авіації пораненого терміново доставили до Центрального клінічного шпиталю імені Вишневського у Москві. Унаслідок поранень Абачеву ампутовано руку та ногу", - йдеться у повідомленні.

Чим Абачев займався в Лисичанську та торік на Курщині

Починаючи з 24 лютого 2022 року етнічний дагестанець Еседулла Абдулмумінович Абачев бере участь у так званій спеціальній військовій операції на території України, а саме в Донецькій і Луганській області. З перших днів вторгнення РФ до України Абачева було призначено командувачем 2-го армійського корпусу так званої народної міліції "ЛНР". Він причетний до скоєння військових злочинів проти мирного населення у місті Лисичанськ Луганської області. Командував підрозділами 2-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії (в/ч 77077), розповідає моніторинговий проєкт Evocation, який відстежує діяльність окупантів та колаборантів.

Місцева псевдовлада присвоїла військовому злочинцю Абачеву звання героя "Луганської Народної Республіки" з врученням знака особливої відзнаки – медалі "Золота зірка".

2024 року Абачев відповідав за наступ росіян на Вовчанськ, а в серпні того ж року провалив захист російського кордону на Курщині.

 Автор: Богдан Моримух
