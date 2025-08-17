Лідери європейських країн допоможуть Зеленському комунікувати з Трампом

У понеділок, 18 серпня, до зустрічі українського президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом приєднаються канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

“Сьогодні вдень я вітатиму президента України Володимира Зеленського у Брюсселі”, – заявила фон дер Ляєн.

Вона повідомила, що разом із Зеленським візьме участь у відеоконференції Коаліції охочих.

“На прохання президента Зеленського я завтра приєднаюся до зустрічі з президентом Трампом та іншими європейськими лідерами у Білому домі”, – написала президентка Єврокомісії.

Офіційний представник канцлера Німеччини повідомив, що Фрідріх Мерц вирушить до Вашингтона, щоб взяти участь у зустрічі Зеленського з Трампом у Білому домі.

За даними Sky News, там зустрічі також буде присутня прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

В Офісі президента Фінляндії Александра Стубба підтвердили, що він також вирушить до Вашингтона на зустріч із Трампом.

Окрім того, до зустрічі приєднається президент Франції Еммануель Макрон, пише Le Monde з посиланням на Єлисейський палац.

Як зазначили в AFP, до Вашингтону також вирушить прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.