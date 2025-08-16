Президент США Дональд Трамп обговорив з європейськими союзниками гарантії безпеки для України за принципами НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела та CNN.

Неназваний європейський чиновник повідомив, що частина переговорів з президентом США Дональдом Трампом стосувалася гарантій безпеки для України за принципом 5 статті Північноатлантичного договору за підтримки Європи та США у разі укладання мирної угоди.

При цьому європейський чиновник заявив, що НАТО не буде залучено до гарантій. Точні деталі пропозиції невідомі, і незрозуміло, як ці гарантії будуть реалізовані.

Джерело РБК-Україна підтверджує, що під час розмови справді піднімалось це питання, яке було сформульоване як "Non NATO article 5 secutiry guarantees", тобто безпекові гарантії, як у розділі 5 Північноатлантичного договору, щодо "колективної безпеки", але не в форматі самого НАТО.

Зокрема американська сторона запропонувала таку гарантію безпеки, начебто погоджену з російським диктатором Владіміром Путіним. Це було озвучено американцями під час розмови з Зеленським, а згодом повторено вже під час спільної розмови за участі європейських лідерів.

Стаття 5 Північноатлантичного договору є ключовим принципом НАТО, що визначає колективну оборону.

Вона проголошує, що збройний напад на одну або кілька країн-членів Альянсу в Європі чи Північній Америці вважається нападом на всіх членів. У такому разі кожна країна-член зобов'язана надати допомогу тій, що зазнала нападу, вживаючи заходів, які вважатиме за необхідне, включаючи застосування збройної сили.

Уперше в історії НАТО застосування положення статті 5 вимагали після терористичних нападів на США 11 вересня 2001 року.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявляв, що під час зустрічі на Алясці 15 серпня Трамп буде вимагати від російського диктатора Владіміра Путіна припинити вогонь та обіцяє гарантії безпеки Україні спільно з іншими партнерами.

Перед цим президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що Трамп вважає, що НАТО не має бути частиною гарантій безпеки для України.

За інформацією ЗМІ, Трамп готовий надати гарантії безпеки Україні, але не в рамках НАТО.

Водночас державний секретар США Марко Рубіо стверджував, що гарантії безпеки для України та територіальні поступки повинні стати частиною мирних переговорів з Росією.