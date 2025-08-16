Путін не хоче перемир'я і віддає перевагу всеосяжній угоді про припинення війни, - ЗМІ

Кореспондент Axios Барак Равід з посиланням на джерело пише, що президент США Дональд Трамп повідомив про позицію Владіміра Путіна: він не хоче перемир'я і віддає перевагу всеосяжній угоді про припинення війни.

"Президент Трамп повідомив Зеленському та лідерам НАТО, що Путін не хоче перемир'я і віддає перевагу всеосяжній угоді про припинення війни. За словами джерела, яке брало участь у телефонній розмові, Трамп сказав: "Я вважаю, що швидка мирна угода краща за перемир'я", - написав він у соцмережі Х.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив тривалу розмову з президентом США Дональдом Трампом за підсумками саміту на Алясці, вказавши, що Україна підтверджує, що готова працювати максимально продуктивно заради миру і підтримує тристоронню зустріч Україна-США-РФ, і що збирається на переговори з Трампом у Вашингтоні в понеділок.