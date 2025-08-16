Сили оборони зачистили шість сіл на Покровському напрямку

На Покровському напрямку перший корпус Національної гвардії «Азов» разом із суміжними та підпорядкованими підрозділами зачистили від російських загарбників села Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе й Золотий Колодязь. Про це пресслужба корпусу повідомила в Телеграмі.

Зазначається, що за останні три доби в смузі оборони на Покровському напрямку корпус «Азов» разом з іншими підрозділами зупинив просування ворога.

Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь зачищені в результаті пошуково-ударних дій.

В операційній зоні корпусу «Азов» російська армія зазнала значних втрат у живій силі: безповоротні – 271 особа, санітарні – 101, полонені – 13.

Також загарбники втратили значну кількість техніки та озброєння: знищені чи пошкоджені один танк, дві бойові броньовані машини, 37 одиниць авто й мототехніки, три гармати.

Проведення стабілізаційних дій на Добропільському напрямку триває.

Як повідомляв ForUA, у Генштабі ЗСУ заявили, що місто Покровськ Донецької області вже зачищене від російських диверсійно-розвідувалих груп.