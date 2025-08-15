Готові до розгортання з першого дня перемир’я: Гілі про війська союзників в Україні

Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі Фото: Getty Images

Британські та інші війська союзників готові діяти з першого дня у разі досягнення домовленості про припинення вогню в Україні.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі напередодні зустрічі на Алясці Дональда Трампа і Володимира Путіна, повідомляє The Independent.

За словами британського міністра, роль Великої Британії полягає у тому, щоби стояти поруч з Україною на полі бою та в переговорах. А також бути готовими до посилення економічного тиску на Путіна, якщо він не бажає серйозно ставитися до переговорів на Алясці.

У разі укладення мирної угоди Велика Британія пообіцяла ввести в Україну “сили підтримки”. Водночас вони матимуть право на самооборону. Це частина міжнародних домовленостей.

— Понад 200 військових стратегів із 30 країн впродовж останніх місяців розробляли детальні плани на випадок припинення вогню та підтримки багатонаціональних сил, здатних захистити безпеку в небі, на морі та сприяти боєздатності ЗСУ. Вони готові вирушити. Вони готові діяти з першого дня перемир’я, — зазначив міністр.

Гілі додав, що будь-яке завершення війни має бути досягнуте дипломатичним шляхом, та назвав зустріч Трампа і Путіна на Алясці першим кроком до серйозних переговорів.