Якщо Молдова без України отримає прискорене членство в ЄС, то це може розлютити Київ, - Politico

Євросоюз розглядає можливість надання Молдові "великого кроку" вперед у її прагненні приєднатися до блоку напередодні парламентських виборів наприкінці вересня.

Країна здатна вперше випередити Україну у цьому питанні. Про це пише Politico із посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовників видання, чиновники ЄС розглядають сценарій, згідно з яким європейські країни проголосують за відкриття першого "переговорного блоку" для Молдови - ключового юридичного кроку на шляху до членства - на початку наступного місяця після зустрічі міністрів ЄС.

"Необхідно знайти спосіб відкрити перший кластер… Це було б сигналом для Росії. Це позбавило б аргументу наратив росіян, які стверджують, що немає прогресу на шляху до членства в ЄС", - сказав консервативний депутат Європарламенту Зігфрід Мурезан, який очолює Комітет асоціації між ЄС і Молдовою в Європарламенті.

Однак, як зазначає видання, якщо дозволити Молдові рухатися вперед, залишивши Україну позаду, це може розлютити Київ, чия заявка на членство в ЄС "рухається в ногу" з молдовською, оскільки обидві країни отримали зелене світло від Європейської ради у 2023 році.

"Існує небезпека надіслати українцям неправильний сигнал… У той час, коли на Алясці обговорюється питання майбутнього миру, ми повинні тримати перспективу членства в ЄС якомога сильніше", - сказав український дипломат.

Представник Єврокомісії також повідомив виданню, що як Молдова, так і Україна здійснили необхідні реформи для вступу до ЄС, завершивши всі кроки для відкриття першого переговорного кластера.

"Немає жодних об'єктивних причин для блокування Кластеру 1", - додав він.

Однак, як пише Politico, проблема полягає в тому, що заявку України блокує Угорщина, прем'єр-міністр якої Віктор Орбан зробив протидію вступу Києва до блоку ключовим пунктом своєї передвиборчої кампанії наступного року.

Таким чином, якщо Молдова може отримати схвалення всіх 27 країн-членів на відкриття переговорного кластера на неформальному засіданні Ради з загальних питань 1 вересня, то Україна навряд чи отримає одностайну підтримку. Це ставить країни, що виступають за розширення, включаючи головуючу в ЄС Данію, у скрутне становище.

"Якщо вони будуть жорстко прив'язувати кандидатуру Молдови до кандидатури України, вони не зможуть просунути жодну з них. Дозвіл Молдові просунутися вперед до 28 вересня став би потужним сигналом для проєвропейських виборців у Молдові, але може розлютити українців", - йдеться у матеріалі.

За словами дипломата ЄС, який уважно стежить за процесом, розглядається кілька варіантів, щоб показати Україні, що її кандидатура рухається вперед, навіть якщо не буде відкрито жодного переговорного блоку - зокрема, надання Києву доступу до програми Горизонт Європа або програми обміну студентами Erasmus.

"Є багато речей, які ми можемо зробити, щоб наблизити Україну до Європи іншими способами, окрім формальної процедури переговорів. Головне - продовжувати рухатися вперед і чітко давати зрозуміти, що опозиція Угорщини не вважається легітимною, і що справжнім пряником є завершення процесу", - сказав дипломат ЄС.

Дипломати і чиновники також підкреслили, що обставини можуть швидко змінитися, особливо в світлі зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна на Алясці.

Якщо лідери укладуть угоду і визначать, що членство України в ЄС є її важливою частиною, Трамп може вплинути на Орбана, щоб той зняв свою опозицію до вступу Києва.

Прихильники збереження двох заявок стверджують, що Європа не повинна ризикувати, деморалізуючи українців, які прагнуть приєднатися до ЄС, і що кращою стратегією було б натиснути на Трампа, щоб він змусив Орбана зняти вето.

"Це історичний момент, і ви повинні дивитися на цю ситуацію в усій її повноті. Членство в ЄС є важливою частиною будь-якої мирної угоди", - додав дипломат.