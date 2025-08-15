За лаштунками Кремля: війна, страх і надія на Аляску

Більшість людей з оточення російського диктатора Володимира Путіна не підтримують вторгнення РФ в Україну, проте бояться висловлювати свою позицію. Про це повідомляє Washington Post із посиланням на джерела серед російських чиновників.

За даними видання, втома від війни у Москві наростає з усіх боків. Один із неназваних високопоставлених чиновників заявив, що більшість керівників у Кремлі виступають проти війни, але бояться прямо заявити про це Путіну. "Всі бояться Путіна. Люди не хочуть говорити про компроміси, бо їм усім треба показати, що вони є патріотами", — зазначив співрозмовник.

Інше джерело, тісно пов’язане з Кремлем, додало, що саміт Путіна та президента США Дональда Трампа на Алясці є унікальним шансом завершити війну. На його думку, зустріч задумана, щоб "заспокоїти російську еліту, для якої ця війна — сором, і яка хоче, щоб усе стало, як раніше".

Експерти звертають увагу, що внутрішні настрої в Кремлі можуть стати важливим фактором для переговорів, оскільки навіть опозиційна еліта боїться відкрито виступати проти Путіна, але прагне завершення конфлікту мирним шляхом.

Як повідомляло раніше ForUa, саміт Трампа та Путіна відбудеться 15 серпня в місті Анкоридж на Алясці. Центральною темою переговорів стане припинення вогню та можливі кроки до завершення війни між Україною та Росією.