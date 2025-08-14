Трамп не хоче запроваджувати нові санкції проти Росії, бо його пріоритетом є дипломатія, - Білий дім

Президент США Дональд Трамп не хоче запроваджувати нові санкції проти Росії, його пріоритетом є дипломатія.

Про це сказала речниця Білого дому Керолайн Левітт в етері Fox News 14 серпня.

За її словами, обидва Трамп та Путін зустрінуться віч-на-віч 15 серпня на Алясці. Згодом вони проведуть спільну пресконференцію.

"Є санкції та багато інших заходів, котрі президент [Трамп] може застосувати, якщо виникне потреба. Не те щоб він хотів, але він готовий. Але все ж дипломатія та перемовини були завжди в пріоритеті для президента і це частина його згоди на особисту зустріч з Путіним", — додала речниця Білого дому.

Речниця Білого дому нагадала, що "завдяки рішучості Трампа", Україна і Росія вступили в дипломатичні переговори – сторони обмінялися військовополоненими та обговорили інші гуманітарні питання. Крім того, президент США провів численні розмови з російським диктатором Путіним та кілька разів зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським.

"Путін сам запросив цю зустріч із президентом, і президент має намір використовувати всі можливі варіанти, щоб спробувати мирно завершити війну", – наголосила Лівітт.

Раніше цього дня у Кремлі заявили, що зустріч Трампа й Путіна на Алясці відбудеться приблизно об 11:30 за місцевим часом (22:30 за Києвом) 15 серпня. Помічник Путіна Юрій Ушаков розкрив склад російської делегації:

міністр закордонних справ РФ Сєргєй Лавров;

міністр оборони РФ Андрєй Бєлоусов;

колишній посол Росії в США та помічник Путіна Юрій Ушаков;

міністр фінансів РФ Антон Сілуанов;

голова Російського фонду інвестицій Кіріл Дмитрієв.

Американська сторона наразі офіційно не оголошувала склад своєї делегації.

8 серпня президент США Дональд Трамп оголосив, що його зустріч із Владіміром Путіним відбудеться 15 серпня 2025 року в американському штаті Аляска в місті Анкоридж.

До цього під час підписання декларації між Азербайджаном і Вірменією, Трамп сказав, що в угоді щодо завершення війни в Україні розглядають можливість обміну територіями. За словами Трампа, йдеться про територіальні поступки, вигідні обом сторонам.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова працювати разом із президентом США Дональдом Трампом та міжнародними партнерами заради справедливого миру, але виключив будь-які територіальні поступки Росії.

10 серпня очільниця дипломатії Європейського союзу Кая Каллас заявила, що будь-яка угода між США та РФ щодо припинення війни в Україні повинна включати Україну і ЄС.