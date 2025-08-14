﻿
Спорт

Українські самбісти в індивідуальних і командних змаганнях домінували на Всесвітніх іграх-2025

Чотири золоті та дві бронзові медалі здобула команда України з самбо на Всесвітніх іграх-2025.

Українські бійці самбо продовжили тріумфальну ходу на Всесвітніх іграх у Ченду.

До трьох золотих медалей в особистих змаганнях наші спортсмени додали ще й золото у команді, здолавши у фіналі команду Казахстану – 2:0.

Наші чемпіони: Олександр Воропаєв, Анатолій Волошинов, Петро Давиденко, Андрій Кучеренко, Владислав Руднєв.

Виступи українських спортсменів у Ченду приносять захопливі результати.

Загалом у скарбничці нашої збірної вже 13 золотих, 9 срібних та 9 бронзових нагород.

З таким доробком команда посідає третє місце у загальному медальному заліку, зберігаючи шанси піднятися ще вище.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

збірна УкраїнисамбоВсесвітні ігриОлександр ВоропаєвАнатолій ВолошиновПетро ДавиденкоАндрій КучеренкоВладислав Руднєв
