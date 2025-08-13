Трамп заявив про готовність зустрітися з Зеленським та Путіним

Готується тристороння зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Де саме вона пройде поки що не вирішено.

Місце тристоронньої зустрічі між Зеленський, Трампом та Путіним, яка має пройти незабаром, узгоджується американською стороною.

Сам Трамп заявив, що після п’ятничного саміту може бути організована зустріч лідерів Росії та України, або що це може бути зустріч “Путіна, Зеленського та мене”, повідомляє CBS News.

– Наступна зустріч буде з Зеленським та Путіним чи Зеленським, Путіним та мною, – наголосив він.

Також Трамп оцінив розмову із Зеленським та європейськими лідерами на 10-ку.

ForUA нагадує, що минулої п’ятниці Трамп оголосив, що його зустріч із Путіним пройде на Алясці 15 серпня. Зокрема, він заявив про намір домовитись про повернення частини окупованої території Україні, а також про намір домовитися про певні “обміни територіями”.