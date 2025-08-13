Україна готова обговорювати територіальні питання, - Мерц

Україна готова обговорювати територіальні питання, але це не означає, що Київ визнаватиме суверенітет росії над окупованими регіонами.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільної пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським.

«Україна готова до переговорів щодо територіальних питань, але ми виходимо із контактної лінії. Вона є вихідною позицією, а юридичне визнання окупованих росією територій не обговорюється. Конституція не повинна змінюватися», – сказав політик.

Він додав, що під час сьогоднішньої телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом європейські лідери вказали, що першим кроком на шляху до завершення війни має стати перемир'я на фронті. Після цього сторони зможуть працювати над довгостроковою угодою.

Мерц також наголосив, що українська армія має зберегти можливість захищати свою територію та заявив про необхідність надання гарантій безпеки для України.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон після розмови повідомив, що Трамп заявив європейським лідерам, що будь-які питання, пов'язані з територіями, обов'язково будуть обговорюватися з Україною.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук напередодні заявив, що питання «обміну територіями», про яке раніше заявлял президент США Дональд Трамп, не може бути винесене на референдум в Україні, оскільки це заборонено юридично.