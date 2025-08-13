﻿
Полiтика

Стали відомі п'ять головних вимог України до мирної угоди з РФ, - Politico

В України є п'ять ключових вимог до потенційної угоди про завершення війни з російською стороною.

Про це повідомляє видання "Politico" із посиланням на джерела.

За словами журналістів, список головних вимог можливої угоди з РФ має такий вигляд:

  • спочатку пропонують стійке перемир’я, потім — ймовірне обговорення територіальних поступок;
  • Росія має компенсувати завдані збитки, які нині сягають від $500 млрд до $1 трлн;
  • забезпечення надійних гарантій безпеки;
  • збереження західних санкцій проти Росії;
  • повернення військовополонених і дітей, викрадених з окупованих територій.

Перелік російських вимог для припинення війни такий:

  • виведення українських військ з Донбасу;
  • виведення військ РФ з Сумської, Харківської і Дніпропетровської областей;
  • лінія фронту в інших районах залишиться без змін;
  • Україна не вступатиме в НАТО, гарантії неприєднання до Альянсу — обов'язкова передумова припинення вогню;
  • у мирній угоді має бути прописана демілітаризація України та "конституційна реформа в напрямку федералізації".

І українська, і російська позиції з'явилися за кілька днів до зустрічі лідера США з диктатором РФ на Алясці.

"Президент України Володимир Зеленський та ключові європейські союзники використають зустріч із Трампом перед самітом у середу, щоб намітити червоні лінії, які, як вони сподіваються, стримають Путіна від використання угоди з Трампом як можливості перегрупуватися та продовжити свою головну мету — не захоплення частини східної України, а знищення незалежної, демократичної української держави", — пише видання.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

переговорикомпенсаціясанкціїмиркомпенсація за збиткиантиросійські санкціїдемілітаризаціявимоги
