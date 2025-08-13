Стали відомі п'ять головних вимог України до мирної угоди з РФ, - Politico

В України є п'ять ключових вимог до потенційної угоди про завершення війни з російською стороною.

Про це повідомляє видання "Politico" із посиланням на джерела.

За словами журналістів, список головних вимог можливої угоди з РФ має такий вигляд:

спочатку пропонують стійке перемир’я, потім — ймовірне обговорення територіальних поступок;

Росія має компенсувати завдані збитки, які нині сягають від $500 млрд до $1 трлн;

забезпечення надійних гарантій безпеки;

збереження західних санкцій проти Росії;

повернення військовополонених і дітей, викрадених з окупованих територій.

Перелік російських вимог для припинення війни такий:

виведення українських військ з Донбасу;

виведення військ РФ з Сумської, Харківської і Дніпропетровської областей;

лінія фронту в інших районах залишиться без змін;

Україна не вступатиме в НАТО, гарантії неприєднання до Альянсу — обов'язкова передумова припинення вогню;

у мирній угоді має бути прописана демілітаризація України та "конституційна реформа в напрямку федералізації".

І українська, і російська позиції з'явилися за кілька днів до зустрічі лідера США з диктатором РФ на Алясці.