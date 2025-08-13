Стали відомі п'ять головних вимог України до мирної угоди з РФ, - Politico

В України є п'ять ключових вимог до потенційної угоди про завершення війни з російською стороною.
Про це повідомляє видання "Politico" із посиланням на джерела.
За словами журналістів, список головних вимог можливої угоди з РФ має такий вигляд:
- спочатку пропонують стійке перемир’я, потім — ймовірне обговорення територіальних поступок;
- Росія має компенсувати завдані збитки, які нині сягають від $500 млрд до $1 трлн;
- забезпечення надійних гарантій безпеки;
- збереження західних санкцій проти Росії;
- повернення військовополонених і дітей, викрадених з окупованих територій.
Перелік російських вимог для припинення війни такий:
- виведення українських військ з Донбасу;
- виведення військ РФ з Сумської, Харківської і Дніпропетровської областей;
- лінія фронту в інших районах залишиться без змін;
- Україна не вступатиме в НАТО, гарантії неприєднання до Альянсу — обов'язкова передумова припинення вогню;
- у мирній угоді має бути прописана демілітаризація України та "конституційна реформа в напрямку федералізації".
І українська, і російська позиції з'явилися за кілька днів до зустрічі лідера США з диктатором РФ на Алясці.
Автор: Богдан Моримух
"Президент України Володимир Зеленський та ключові європейські союзники використають зустріч із Трампом перед самітом у середу, щоб намітити червоні лінії, які, як вони сподіваються, стримають Путіна від використання угоди з Трампом як можливості перегрупуватися та продовжити свою головну мету — не захоплення частини східної України, а знищення незалежної, демократичної української держави", — пише видання.