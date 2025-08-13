У Києві пропонують перейменувати вісім станцій метро

У Києві опублікована петиція про зміну назв восьми станцій столичного метрополітену. Ініціатори пропонують нові назви, орієнтуючись на географічне розташування станцій, популярні місця поруч та з метою зменшення радянських або сумнівних асоціацій.

Серед запропонованих змін:

«Дарниця» → «Дитячий світ» — станція розташована поруч із великим однойменним торгово-розважальним центром.

«Чернігівська» → «Парк Кіото» — на честь японського парку, розташованого неподалік.

«Лісова» → «Броварська» — назва відображатиме напрямок руху на місто Бровари.

«Мінська» → «Погоня» — пропозиція усунути асоціації з Білоруссю.

«Тараса Шевченка» → «Подільська» — щоб зменшити кількість об’єктів, названих на честь Кобзаря.

«Червоний Хутір» → «Нікольський ліс» — більш географічно точна назва.

«Мостицька» (станція ще не введена в експлуатацію) → «Біличе поле» — нова назва відповідатиме місцевості.

Ініціатори пояснюють, що зміни назв допоможуть краще орієнтуватися у місті, відобразять локальні особливості та популярні локації, а також дозволять уникнути небажаних історичних чи політичних асоціацій.

Петиція вже опублікована на офіційному порталі Київської міської ради. Жителі столиці можуть залишати свої голоси та коментарі щодо запропонованих змін. Після збору необхідної кількості підписів міська влада розгляне можливість реалізації перейменування.

Експерти відзначають, що процес зміни назв метро зазвичай супроводжується дискусіями серед громадськості, оскільки нові назви впливають на звичну навігацію та можуть викликати як схвалення, так і критику.