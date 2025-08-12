Ранковий дайджест ForUА: Саміт Трампа-Путіна, ракетний обстріл РФ по полігону ЗСУ, бої на Сумщині, підвищення стипендій та трансфер Забарного

12 серпня, дайджест новин від редакції ForUА:

Жителі Аляски проведуть протест 14 серпня, напередодні саміту Трампа і Путіна. Акція від організації Stand Up Alaska під гаслом «Аляска з Україною» спрямована проти присутності російського диктатора в штаті. Вони хочуть дати зрозуміти, що Аляска виступає проти тиранії.

Україна може погодитися залишити за рф окуповані території в межах мирної угоди, — The Telegraph з посиланням на одного з західних дипломатів. В межах підтриманої Європою мирної ініціативи Україна розглядає можливість зупинення бойових дій і фактичного закріплення за росією контролю над захопленими територіями.

Російський Ставрополь атакували БпЛА, — росЗМІ. Атаку здійснили Сили безпілотних систем, а саме 14-й полк БпАК. Місцеві мешканці у міських чатах повідомляють про удари по заводах «Монокристалл» та «Нептун».

Трамп може змусити Україну прийняти умови РФ щоб укласти з Кремлем багатомільярдну економічну угоду з освоєння Арктики, — The Spectator. В регіоні зосереджено близько 13% світових нерозвіданих запасів нафти і 30% природного газу, при цьому майже половина цих ресурсів знаходиться під контролем РФ.

США тимчасово закриють повітряний простір над Анкориджем, найбільшим містом Аляски, 15 серпня — у день запланованої зустрічі Трампа та путіна, — Федеральне авіаційне управління. Зазначається, що обмеження запроваджуються у зв’язку з «переміщенням VIP-персони». Заборона на польоти діятиме в радіусі 48,3 км та на висоті до 5,5 км.

Сили оборони зачистили населені пункти Степне та Новокостянтинівка на Сумщині, — Генштаб. Бійці 225 ОШП в результаті активних дій витіснили росіян за державний кордон.

Під час ракетного обстрілу полігону ЗСУ біля Кропивницького 21 липня загинули 12 іноземних добровольців із США, Колумбії, Тайваню, Данії та інших країн, — NYT. За даними видання, атака по навчальному центру сталася саме в той момент, коли новобранці сідали за обідні столи.

Європа активізує озброєння на рекордному рівні з часів Холодної війни: виробництво боєприпасів і ракет зростає стрімко, а підготовка до можливого конфлікту з росією набирає обертів, — FT.

Росія вдарила ракетою по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. За повідомленнями, попри вжиті заходи безпеки, під час переміщення до облаштованих укриттів і сховищ група військовослужбовців опинилася в зоні ураження касетних боєприпасів. Внаслідок інциденту загинув один військовий, ще 11 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

До 8000 грн планують підвищити стипендії в Україні, щоб студенти могли повноцінно забезпечувати себе. Йдеться лише про тих, хто матиме найвищі академічні результати, — заступник міністра освіти Михайло Винницький.