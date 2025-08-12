Українські війська відбили вчора всі атаки ворога

11 серпня 2025 року окупаційні війська здійснили низку наступальних спроб на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Добропільському та Покровському напрямках. Втім, всі атаки були безуспішними, повідомляє ОСУВ "Дніпро".

Зокрема, на Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував позиції українських військ у центральній частині Вовчанська, але не досяг успіху. На Куп’янському напрямку противник намагався покращити тактичне положення поблизу кількох населених пунктів, проте безрезультатно.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили атаки біля Дружелюбівки, Шандриголового, Середнього, Колодязів, Карпівки, Мирного, Ставків та у Серебрянському лісництві.

На Сіверському напрямку наступальні дії ворога в районі Григорівки та Серебрянки не мали успіху.

На Краматорському та Торецькому напрямках ворог зазнав втрат і відступив після штурмових дій неподалік Ступочок, Білої Гори, Щербинівки, Степанівки, Диліївки та у Торецьку.

Добропільський напрямок також залишився під контролем ЗСУ, попри спроби ворога атакувати біля кількох населених пунктів.

Особливу увагу приділено Покровському напрямку, де ворог тривалий час намагається блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію. Минулої доби було зафіксовано наступальні дії в районах Родинського, Новоекономічного, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Дачного та Звірового, але українські війська стримують атаки, знищуючи переважаючі сили противника.

Як повідомляло раніше ForUa, Сили оборони повернули два села на Сумщині і витіснили ворога за межі держкордону