Надзвичайні події

Кривавий інцидент на парковці: вбито двох дорослих і дитину

Кривавий інцидент на парковці: вбито двох дорослих і дитину

11 серпня в столиці Техасу, Остіні, озброєний чоловік відкрив вогонь на парковці магазину Target. Правоохоронці знайшли трьох поранених із вогнепальними пораненнями безпосередньо на парковці Target - двоє загинули на місці, а третій помер дорогою до лікарні. Четвертій особі надали медичну допомогу, але її травми не були пов’язані зі стріляниною.

Скоївши злочин підозрюваний, близько 30 років, із історією психічних розладів, втік, викравши два автомобілі, і був затриманий поліцією за допомогою електрошокера приблизно за 32 км від місця події.

Правоохоронці наразі з’ясовують мотиви злочину. Місцеві жителі шоковані трагедією, особливо в розпал сезону шкільних закупівель.

Начальник поліції Остіну Ліза Девіс назвала цей день дуже сумним і запевнила, що розслідування триває.

Як повідомляло раніше ForUa, у Нью-Йорку мешканець Лас-Вегаса, відкрив вогонь у престижному хмарочосі на Парк-авеню, вбивши чотирьох людей, включно з офіцером поліці

 

 

 

 

 

 

 

 

