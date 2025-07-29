Кривава стрілянина в хмарочосі Нью-Йорка: загинули четверо, включно з поліцейським

У Нью-Йорку 27-річний Шейн Тамура, мешканець Лас-Вегаса, відкрив вогонь у престижному хмарочосі на Парк-авеню, вбивши чотирьох людей, включно з офіцером поліції. Після цього нападник застрелився. Про це повідомляє CNN.

Інцидент стався у 44-поверховій будівлі, де розташовані офіси відомих компаній. Озброєний штурмовою гвинтівкою M4, Тамура увірвався до хмарочосу і відкрив хаотичну стрілянину. Серед перших загиблих — офіцер поліції, який намагався його зупинити, а також двоє чоловіків, які перебували у вестибюлі. Після цього нападник піднявся на один із верхніх поверхів, де зайшов до офісу компанії Ruden Building Management. Там він убив жінку, яка намагалася сховатися за колоною. Проходячи крізь приміщення, Тамура також стріляв з пістолетів. Зрештою, стрілець дійшов до коридору на 41 поверсі та вистрілив собі в груди.

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс у зверненні зазначив, що внаслідок стрілянини також постраждали кілька людей, їх точна кількість наразі уточнюється. Всі поранені доставлені до лікарень.

За попередньою інформацією, Шейн Тамура прибув до Нью-Йорка лише за кілька годин до стрілянини, подолавши весь шлях з Лас-Вегаса за три дні. Поліція Невади підтвердила, що нападник мав задокументовані психічні розлади. Мотиви стрілянини поки невідомі, слідство триває.